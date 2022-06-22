Ünlü İtalyan gazeteci yazdı: Galatasaray, Atletico Madrid ve Arsenal'de oynayan Torreira ile ilgileniyor

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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ilk iş olarak çalışacağı teknik direktörü belirledi. Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılı ekip rotasını transfere çevirdi.

ORTA SAHAYA YILDIZ TAKVİYESİ

Galatasaray, en çok problem çektiği bölge olan orta sahayı, bu sezon yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. En az iki orta saha oyuncusu takviye yapmak isteyen Aslan, şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak istiyor. Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, son olarak Fiorentina forması giyen Uruguaylı yıldız orta saha Lucas Torreira ile ilgileniyor.

DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI

26 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun yıldızı Sampdoria formasıyla parladı. Başarılı oyuncunun kariyerinde İngiliz devi Arsenal, İspanyol devi Atletico Madrid bulunuyor. Bonservisi Arsenal'da olan yıldız orta saha son olarak kiralık olarak Fiorentina forması giydi. İtalyan temsilcisi oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.