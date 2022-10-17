Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin - Son Dakika
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Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin

17.10.2022 21:32
Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin

Yorumcu Ahmet Çakar, Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler'e yüklendi. Meler'in ilk yarıdaki kararlarını eleştiren Çakar sosyal medyadan, "Halil Umut Meler çok tehlikelisin, hem de çok. Verdiğin her karar yanlış. 1. golde açık bir taban var. İrfan Can dirseğini silah gibi kullanıyor. 'Oyna devam' diyorsun." dedi.

Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk olduğu mücadelede ilk yarıyı Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, maçın hakemi Halil Umut Meler'i sosyal medyada sert eleştirdi.

"İRFAN CAN DİRSEĞİNİ SİLAH GİBİ KULLANIYOR"

Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda, "Halil Umut Meler çok tehlikelisin, hem de çok. Verdiğin her karar yanlış. 1. golde açık bir taban var. İrfan Can dirseğini silah gibi kullanıyor. 'Oyna devam' diyorsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçının oynandığı sırada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin

BATSHUAYI VE İRFAN BOŞ GEÇMEDİ

Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, 3. dakikada Batshuayi ve 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin - Son Dakika
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