Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi, göğüs dekoltesiyle hayran bıraktı - Son Dakika
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Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi, göğüs dekoltesiyle hayran bıraktı

22.10.2022 19:36

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden 35 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz ile dünyaevine girdi. Yavuz'un paylaştığı bir fotoğraf ise hayran bıraktı. İşte Ezgi Yavuz'un paylaşımları...

Hakemlik kariyerinin ardından spor yorumculuğuna atılan Erman Toroğlu şu sıralar aktif olarak yorumculuk kariyerine devam ediyor. Toroğlu 2022 yılının başında aldığı sürpriz bir kararla, avukat Ezgi Yavuz ile dünyaevine girmişti.

İLK KEZ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Çift, evlendikten sonra ilk kez geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Evliliklerinin mutlu şekilde devam ettiğini belirten Toroğlu çifti, çocuk sorularını ise yanıtsız bıraktı.

POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz ise sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Yavuz'un dekolteli elbisesiyle paylaştığı poz ise takipçilerinden tam not aldı.

İşte o pozlar:

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi, göğüs dekoltesiyle hayran bıraktı
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi, göğüs dekoltesiyle hayran bıraktı
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi, göğüs dekoltesiyle hayran bıraktı
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi, göğüs dekoltesiyle hayran bıraktı
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Erman Toroğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi, göğüs dekoltesiyle hayran bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi, göğüs dekoltesiyle hayran bıraktı - Son Dakika
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