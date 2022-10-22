Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi, göğüs dekoltesiyle hayran bıraktı

Hakemlik kariyerinin ardından spor yorumculuğuna atılan Erman Toroğlu şu sıralar aktif olarak yorumculuk kariyerine devam ediyor. Toroğlu 2022 yılının başında aldığı sürpriz bir kararla, avukat Ezgi Yavuz ile dünyaevine girmişti.

İLK KEZ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Çift, evlendikten sonra ilk kez geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Evliliklerinin mutlu şekilde devam ettiğini belirten Toroğlu çifti, çocuk sorularını ise yanıtsız bıraktı.

POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz ise sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Yavuz'un dekolteli elbisesiyle paylaştığı poz ise takipçilerinden tam not aldı.

İşte o pozlar: