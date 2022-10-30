Yorumcu Erman Toroğlu'nun Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ile anısı ortalığı karıştırdı: Kızları toplayıp geliyordum

Ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, SportBox isimli YouTube kanalında Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu ile üniversite yıllarına dayanan bir anısını anlattı.

"İKİSİ KAVGA EDİYORDU"

MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı üniversitede okuduğunu belirten Erman Toroğlu, "Biz üniversitede Bahçeli, Kılıçdaroğlu filan beraberiz. Kızları toplayıp toplayıp geliyordum. İkisi kavga ediyordu sağ-sol." dedi.

"50 YIL GEÇTİ BEN HALA GEZİYORUM"

50 yılın ardından hiçbir şeyin değişmediğini vurgulayan Toroğlu, "Ya aradan 50 yıl geçti ben hala geziyorum, İkisi hala kavga ediyor hocam." ifadelerini kullandı. Toroğlu'nun bu anısı sosyal medyada büyük ilgi gördü.