Ünye'de 24. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Ünye'de 24. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Hazırlıkları Başladı

Ünye\'de 24. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Hazırlıkları Başladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bu yıl 24'üncü düzenlenecek olan kültür, sanat ve turizm festivali için hazırlıklar başladı. Festival kapsamında geleneksel kum gece futbol turnuvası, plaj voleybol turnuvası, sokak basketbolu turnuvası ve masa tenisi turnuvaları düzenlenecek.

31.05.2024 14:28  Güncelleme: 14:30
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, bu yıl 24'üncü düzenlenecek olan kültür, sanat ve turizm festivali için hazırlıklar başladı.

Ünye Belediyesi 24'ncü Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali hazırlıkları başladı. 1-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak olan festivalde bu yıl çok sayıda spor organizasyonu da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında geleneksel kum gece futbol turnuvası, plaj voleybol turnuvası, sokak basketbolu turnuvası ve masa tenisi turnuvaları düzenlenecek.

Gerçekleştirilecek turnuvalar için başvuru tarihleri 1-14 Haziran olarak belirlenirken, turnuvaya katılmak isteyen takımların başvurularını, 14 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar Ünye Belediyesi Halı Saha Tesislerinde Belediye Spor Sorumlusu Murat Ülgen'e yapmaları gerektiği belirtildi.

Geleneksel kum futbol ve plaj voleybol turnuvaları Yalı mevkiinde, sokak basketbolu ve masa tenisi turnuvaları ise Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Çeşitli kategorilerde gerçekleştirilecek turnuvaların final tarihleri ise şu şekilde belirlendi:

Geleneksel kum futbol turnuvası finali: 19 Temmuz Cuma saat 21.00

Plaj voleybol turnuvası finali: 17 Temmuz Çarşamba saat 19.00

Sokak basketbolu turnuvası finali: 18 Temmuz Perşembe saat 19.00

Masa tenisi turnuvası finali: 16 Temmuz Salı saat 19.00 - ORDU

Kaynak: İHA

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