Ünye\'de düzenlenen okçuluk finali büyük ilgi gördü

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Ordu'nun Ünye ilçesinde 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen okçuluk finali büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede spor faaliyetlerine önem verdiklerini söyledi.

Ünye 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Ünye Belediyesi ile Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile birliği ile festival kumsal alanında yıldız kızlar, küçük kızlar, makaralı yay erkekler ve klasik yay erkekler okçuluk finali düzenlendi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, programda yaptığı konuşmada, "Bu yıl 23.'sünü düzenlediğimiz Ulusal Kültür, Sanat ve Turizm Festivalimiz çerçevesinde basketbol, voleybol, kum futbol turnuvası gibi birçok spor faaliyetleri yürütüyoruz. Bunun içinde ata sporumuz olan güreş, at yarışları ve at gösteri de bu etkinliklerimiz kapsamında farklı günlerde devam ediyor. Bu kapsamda istedik ki Ünye'de Nihat Yerlikaya'nın kurduğu dernekle birlikte özellikle engelli kardeşlerimizin engellerin nasıl aşılacağını göstermeleri adına başlayan bu hamle büyüdü ve ulusal yarışmalara katılan ve derece yapan arkadaşlarımız çıktı. Bu çalışmaların farkındalığının oluşması adına bugün buradayız" diye konuştu.

Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nihat Yerlikaya ise yarışmada yaptığı konuşmada, "Ünye'de okçuluğu bir marka haline geldi. Okçu arkadaşlarımızla birlikte bugün sizlere güzel bir seremoni sunacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda Olimpiyat Şampiyonumuz Mete Gazoz gibi isimlerin de buraya geldiği bir okçuluk turnuvası düzenlemeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ünyelilerin büyük ilgisini gören okçuluk yarışmasının başlangıç atışı Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve ilgililer tarafından yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren okçuluk yarışlarında sporcularının atışları takdir topladı. - ORDU