Ünye'de judo antrenmanları devam ediyor - Son Dakika
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Ünye'de judo antrenmanları devam ediyor

22.07.2022 17:53
Ünye'de judo antrenmanları devam ediyor

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ünye ilçesinde gerçekleştirilen judo antrenmanına katıldı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ünye ilçesinde gerçekleştirilen judo antrenmanına katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, judo kıyafeti giyinen Genç, Yaz Spor Okulları kapsamında kurslara kayıt yaptıran öğrencilerle antrenman yaptı.

İdmanın ardından sporcularla sohbet eden Genç, Bakanlığın spora ve sporculara verdiği destek ve imkanları anlattı.

Genç, her çalışanın şampiyon olamadığını ancak şampiyonların çok çalışanlar arasından çıktığını belirterek, "Sizlerde şampiyon olabilirsiniz. Ay-yıldızlı al bayrağımızı en iyi şekilde temsil edebilir ve uluslararası müsabakalarda bayrağımızı en üste taşıyıp İstiklal Marşı'mızı okuyabilirsiniz. Sizler erken yaşta judoya başlayarak bu hayallerinizi gerçekleştirebilecek güce sahip olduğunuzu gösteriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Genç, gençlik, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünye'de judo antrenmanları devam ediyor - Son Dakika

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