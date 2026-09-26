Ünye\'de Karadeniz Off-Road Kupası\'nın 2. ayak seremonisinde 12 araç gösteri sundu

Ünye'de Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak seremonisinde 12 araç gösteri sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen seremoniyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende 12 araç gösteri sundu; yarış, yarın saat 11.00'da Karadeniz'in farklı illerinden ve Gürcistan'dan gelecek sporcularla yapılacak.
19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde seremoni ile başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun seremonisi, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan 12 aracın gösteri sunduğu seremoniye, yöre sakinleri de ilgi gösterdi.
Yarın saat 11.00'da başlayacak olan yarışta, Karadeniz'in farklı illerinden ve Gürcistan'dan gelecek sporcular mücadele edecek.
Kaynak: AA
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