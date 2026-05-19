Ural Aküzüm, UEFA Toplantısında Türkiye'yi Temsil Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, 12 Mayıs Salı günü UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Toplantısı'na katıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, UEFA Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya yeni komite üyesi sıfatıyla katıldı.

Toplantının açılış bölümünde Aküzüm, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Başkanı Bjorn Vassallo ve amatör futbol kökenli yöneticilik kariyeriyle tanınan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı ve Komite Üyesi Rafael Louzan tarafından kürsüye davet edildi. Aküzüm'e, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi üyelik beratı takdim edildi.

Toplantıya ayrıca, Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı ve İtalya ekibi Milan'ın efsane futbolcularından Andriy Shevchenko, Danimarka Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Christian Kofoed, Bundesliga Yönetim Kurulu Üyesi Hermann Winkler, Fransa Amatör Futbol Birliği Başkanı ve Fransa Milli Takımı eski oyuncusu Marc Keller, Sırbistan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Marko Zdravkovic ile komitenin diğer üyeleri katıldı.

Toplantıda geçmiş döneme ilişkin çalışmalar değerlendirilirken, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında düzenlenecek 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ile UEFA'nın amatör futbol alanındaki önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Regions' Cup gündeme alındı. UEFA Regions' Cup grup aşaması maçlarının Türkiye'de oynanmasına ilişkin hazırlıklar ve planlama süreci hakkında komite üyelerine bilgi verildi.

Ural Aküzüm, yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye'nin futbol potansiyeline dikkati çekerek, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük futbol ekonomilerinden biri olduğunu vurguladı. Amatör futbolun Türkiye'nin kılcal damarları olduğu, her yıl yaklaşık 1,3 milyon çocuğun dünyaya geldiği ülkede 550 bine yakın lisanslı futbolcunun bulunduğunu ifade eden Aküzüm, 7 bine yakın amatör futbol kulübünün faaliyet gösterdiği Türkiye'nin gençlik ve amatör futbol açısından çok büyük bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Aküzüm, son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak amatör futbolda yürütülen reformlara, genç yaş kategorilerindeki yapılanmaya, amatör futbol düzenlemelerine, dijitalleşme çalışmalarına ve gelişim liglerine ilişkin bilgiler verdi. Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığının tesis ve altyapı yatırım projelerinden söz eden Ural Aküzüm, İtalya ile birlikte düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin şimdiden hazır olduğunu aktardı.

Aküzüm, ayrıca alt liglerin, yerel futbol yapılarının ve gençlik akademilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda UEFA'nın ve Avrupa Birliği'nin gençlik, amatör futbol ve altyapı gelişimine yönelik mali destek programlarının bütçelerinin artırılmasının önemine dikkati çekti. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Aküzüm, elit genç oyuncu gelişim programlarının Avrupa genelinde daha standart, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Genç oyuncu gelişiminde ortak metodoloji, teknik eğitim, veri kullanımı ve kulüp-akademi entegrasyonunun önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi'nin bir önceki başkanı olan Polonyalı efsane futbol adamı Zbigniew Boniek'in amatör futbola verdiği öneme de değinen Aküzüm, Boniek'in yaklaşımının Türk amatör futbol camiası açısından da ilham verici olduğunu kaydetti.