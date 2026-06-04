Uruguay, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
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Uruguay, 2026 Dünya Kupası'na Hazır

04.06.2026 11:24
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Uruguay, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 15. kez mücadele edecek. Elemeleri başarıyla tamamladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Uruguay Milli Takımı, turnuvada 15. kez boy gösterecek.

Dünya Kupası'nı 1930 ve 1950 yıllarında kazanan Uruguay, Güney Amerika elemelerini dördüncü sırada tamamlayarak finallere katılma hakkı elde etti. Katar 2022'de grup aşamasında elenen "Gök Maviler" sonrasında takımın başına getirilen Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa yönetiminde yeniden çıkış arıyor.

İspanya, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'nda yer alan Uruguay'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, oyun anlayışı ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

2023 yılından bu yana takımın başında bulunan Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, Güney Amerika elemelerini 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı. Topladığı 28 puanla dördüncü olan Uruguay, Dünya Kupası biletini doğrudan aldı.

Elemelerdeki en dikkat çekici sonuçlardan biri ise Arjantin deplasmanında elde edilen galibiyet oldu. Uruguay, Buenos Aires'te aldığı zaferle 40 yılı aşkın süren hasretine son verdi.

Uruguay, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

Uruguay-Şili: 3-1

Ekvador-Uruguay: 2-1

Kolombiya-Uruguay: 2-2

Uruguay-Brezilya: 2-0

Arjantin-Uruguay: 0-2

Uruguay-Bolivya: 3-0

Uruguay-Paraguay: 0-0

Venezüela-Uruguay: 0-0

Peru-Uruguay: 1-0

Uruguay-Ekvador: 0-0

Uruguay-Kolombiya: 3-2

Brezilya-Uruguay: 1-1

Uruguay-Arjantin: 0-1

Bolivya-Arjantin: 0-0

Paraguay-Uruguay: 2-0

Uruguay-Venezüela: 2-0

Uruguay-Peru: 3-0

Şili-Uruguay: 0-0

Takımlar

OGBMAYP

Arjantin

181224311038

Ekvador

1888214529

Kolombiya

18774281828

Uruguay

18774221228

Brezilya

18846241728

Paraguay

18774141028

Bolivya

186210173520

Venezüela

18468182818

Peru

18261062112

Şili

18251192711

Öne çıkan oyuncuları

Real Madrid forması giyen Federico Valverde, hem hücum hem savunma yönüyle takımının merkezindeki en kritik isim konumunda bulunuyor.

Savunmada Barcelona'nın yıldızı Ronald Araujo, orta sahada ise Manchester United forması giyen Manuel Ugarte, agresif pres gücü ve mücadeleci yapısıyla etkili isimleri arasında.

Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodriguez ve Maximiliano Araujo gibi isimler de Uruguay'ın önemli alternatifleri arasında yer alıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Dünya Kupası tarihinin en köklü ülkelerinden biri olan Uruguay, organizasyonun ilk şampiyonu unvanını taşıyor. 1930 yılında kendi ev sahipliğinde düzenlenen ilk Dünya Kupası'nı kazanan Uruguay, 1950 yılında ise Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez kupaya uzandı.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfusuyla Dünya Kupası kazanan en küçük ülke olma özelliğini sürdüren Uruguay, modern dönemdeki en büyük başarısını 2010 Dünya Kupası'nda dördüncü olarak elde etti.

Uruguay'ın turnuva geçmişi şöyle:

1930 - Şampiyon

1950 - Şampiyon

1954 - Dördüncü

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1970 - Dördüncü

1974 - Grup aşaması

1986 - Son 16

1990 - Son 16

2002 - Grup aşaması

2010 - Dördüncü

2014 - Son 16

2018 - Çeyrek final

2022 - Grup aşaması

Kadro

Kaleci: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)

Defans: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Giménez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastian Caceres (CF America), Mathías Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)

Orta saha: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City), Giorgan de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting), Brian Rodriguez (CF America)

Forvet: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al-Hilal)

Maç takvimi

16 Haziran (TSİ 01.00): Suudi Arabistan-Uruguay (Miami Stadı)

22 Haziran (TSİ 01.00): Uruguay-Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)

27 Haziran (TSİ 03.00): Uruguay-İspanya (Guadalajara Stadı)

Kaynak: AA

Uruguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uruguay, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

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