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Uruguay'da 15 yıllık bir dönem kapandı! Tecrübeli çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildi - Son Dakika

Uruguay'da 15 yıllık bir dönem kapandı! Tecrübeli çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildi

19.11.2021 23:01
Uruguay'da 15 yıllık bir dönem kapandı! Tecrübeli çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildi

Uruguay Futbol Federasyonu, 15 yıldır takımın başında bulunan Uruguaylı çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildiğini açıkladı. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle koltuk değnekleriyle de olsa her maçta kulübedeki yerini alan 74 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde daha önce Boca Juniors, Milan, Cagliari ve Velez Sarsfield'i çalıştırmıştı.

Uruguay Milli Futbol Takımı'nda bir dönem sona erdi. 15 yıldır takımın başında bulunan Uruguaylı çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildi.

2010 DÜNYA KUPASI'NDA YARI FİNAL VE 2011 KUPA AMERİKA'DA ŞAMPİYONLUK

Daha önce 1988-1990 yıllarında Uruguay'ı çalıştıran 74 yaşındaki Tabarez, Boca Juniors, Milan, Cagliari, Velez Sarsfield gibi ekiplerde görev yaptıktan sonra 2006'da ikinci kez milli takımın başına geçmişti. Tabarez yönetimindeki Uruguay Milli Takımı, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final oynamış ve 2011 Kupa Amerika'da şampiyonluğa ulaşmıştı. 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maçtır kaybeden Uruguay, 14 hafta sonunda 16 puanla 7. sırada yer aldı.

Uruguay'da 15 yıllık bir dönem kapandı! Tecrübeli çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildi

Boca Juniors, Uruguay, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uruguay'da 15 yıllık bir dönem kapandı! Tecrübeli çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Uruguay'da 15 yıllık bir dönem kapandı! Tecrübeli çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildi - Son Dakika
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