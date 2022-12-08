Galatasaray, 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'nın alternatiflerini aramaya başladı. Sarı-kırmızılılarda listenin başında çok tanıdık bir isim var.
Akşam'da yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon Muslera'nın yaşadığı sakatlıklar sonrası Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralayan Galatasaray, İspanyol kaleciyi yeniden gözüne kestirdi.
Barcelona ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Inaki Pena için sarı-kırmızılılar girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray formasıyla toplam 8 maça çıkan genç eldiven kalesinde 11 gol gördü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Muslera'nın alternatifini bulmak için harekete geçti! Listede başı ise eski Galatasaraylı Inaki Pena - Son Dakika