Galatasaray, Muslera'nın alternatifini bulmak için harekete geçti! Listede başı ise eski Galatasaraylı Inaki Pena - Son Dakika
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Galatasaray, Muslera'nın alternatifini bulmak için harekete geçti! Listede başı ise eski Galatasaraylı Inaki Pena

08.12.2022 09:24

Galatasaray, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda süre almayan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışına başladı. Sarı kırmızılılar, rotayı daha önce Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena'ya kırdı.

Galatasaray, 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'nın alternatiflerini aramaya başladı. Sarı-kırmızılılarda listenin başında çok tanıdık bir isim var.

İLK HEDEF INAKI PENA

Akşam'da yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon Muslera'nın yaşadığı sakatlıklar sonrası Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralayan Galatasaray, İspanyol kaleciyi yeniden gözüne kestirdi.

Inaki Pena

KALESİNDE 11 GOL GÖRMÜŞTÜ

Barcelona ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Inaki Pena için sarı-kırmızılılar girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray formasıyla toplam 8 maça çıkan genç eldiven kalesinde 11 gol gördü.

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Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Muslera'nın alternatifini bulmak için harekete geçti! Listede başı ise eski Galatasaraylı Inaki Pena - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Muslera'nın alternatifini bulmak için harekete geçti! Listede başı ise eski Galatasaraylı Inaki Pena - Son Dakika
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