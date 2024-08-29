Uşak Belediye Başkanı Yaz Spor Okulları Kursiyerlerini Ziyaret Etti

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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Yaz Spor Okulları kursiyerlerini ziyaret etti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan ile birlikte Uşak Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında farklı dallarda antrenman yapan kursiyerleri ziyaret etti. Burada kursiyerlerle sohbet eden ve hediye dağıtan Başkan Yalım, sporun ve sporcunun daima yanında olduğunu belirterek, geleceğin sporcularına antrenmanlarında kolaylıklar diledi. - UŞAK