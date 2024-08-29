Uşak Belediye Başkanı Yaz Spor Okulları Kursiyerlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Spor

Uşak Belediye Başkanı Yaz Spor Okulları Kursiyerlerini Ziyaret Etti

Uşak Belediye Başkanı Yaz Spor Okulları Kursiyerlerini Ziyaret Etti

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşak Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda antrenman yapan kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Yalım, sporculara desteklerini ve kolaylıklar diledi.

29.08.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Yaz Spor Okulları kursiyerlerini ziyaret etti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan ile birlikte Uşak Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında farklı dallarda antrenman yapan kursiyerleri ziyaret etti. Burada kursiyerlerle sohbet eden ve hediye dağıtan Başkan Yalım, sporun ve sporcunun daima yanında olduğunu belirterek, geleceğin sporcularına antrenmanlarında kolaylıklar diledi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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