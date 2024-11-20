Uşak\'ta Bowling Gençler İl Birinciliği Ödül Töreni

Spor

Uşak Valisi Naci Aktaş, Okul Sporları Bowling Gençler İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Bowling Gençler İl birinciliği müsabakaları ödül törenine katıldı. Vali Naci Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yarışmalara katılan okullar ve öğrencileri tebrik etti. Vali Aktaş, yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini vererek başarılarının devamını diledi. - UŞAK