Uşak'ta Bowling Gençler İl Birinciliği Ödül Töreni - Son Dakika
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Spor

Uşak'ta Bowling Gençler İl Birinciliği Ödül Töreni

Uşak\'ta Bowling Gençler İl Birinciliği Ödül Töreni

Vali Naci Aktaş, Bowling Gençler İl Birinciliği'nde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

20.11.2024 20:59
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Okul Sporları Bowling Gençler İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Bowling Gençler İl birinciliği müsabakaları ödül törenine katıldı. Vali Naci Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yarışmalara katılan okullar ve öğrencileri tebrik etti. Vali Aktaş, yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini vererek başarılarının devamını diledi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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