Uşak\'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası\'nın 3. Ayak Yarışları Yapıldı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın sezonun 3. ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları ve FIM MiniGP Türkiye serisi bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde yapıldı. Motor sporlarının en keskin virajlarında çekişmeli mücadelelerinin yaşandığı Süpermoto yarışlarında izleyenlerin heyecana ortak olduğu görüldü. Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3. ayağında Süpermoto Open, Süpermoto S3, Süpermoto 85 cc, Süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc Mini kategorilerinde 40 sporcu mücadele etti.

Kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir ve protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

Yarışlar sonunda, Süpermoto Open kategorisinde Adem Işık, Süpermoto S3 kategorisinde Egehan Çalhan, Süpermoto 85 cc kategorisinde Uzay Alp Urcan, Süpermoto 65 cc kategorisinde Poyraz Bor, Süpermoto 50 cc kategorisinde Ali Tok ve Süpermoto 50 cc Mini kategorisinde Atlas Pars Pehlivan dereceye girdi. - UŞAK