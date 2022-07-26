Uşak'ta uluslararası motor yarışı - Son Dakika
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Uşak'ta uluslararası motor yarışı

26.07.2022 12:50
Uşak'ta uluslararası motor yarışı

TÜRKİYE'de ilk kez Uşak Süpermoto Pisti'nde gerçekleşen BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası ve Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları tamamlandı.

TÜRKİYE'de ilk kez Uşak Süpermoto Pisti'nde gerçekleşen BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası ve Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları tamamlandı. 40 genç yarışçının 5 ayrı kategoride ter döktüğü turnuva iki gün boyunca yarışseverler tarafından heyecanla takip edildi. Türkiye Süpermoto Şampiyonası'yla daha önce de ilgi odağı olan Uşak Süpermoto Pisti'nde gerçekleşen yarışlar, Türkiye'nin dört bir yanından katılan yarışmacılar ve Balkan ülkelerinin temsilcileriyle yapıldı. Zorlu parkurda 5 farklı kategoride kıyasıya mücadele eden 40 yarışçı 300 metresi off-road olan 1620 metre uzunluğundaki zorlu pistte izleyenlere coşkulu dakikalar yaşattı.

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda 3 farklı kategoride temsilcilerimiz ipi göğüsledi. Yarışmalarda açık kategorisinde Adem Işık, 85cc'de Egehan Çalhan, S3'te Ares Stefan Bengiç birinci oldu. 65cc'de ise Romanya temsilcisi Iovita Mark birinciliği elde etti. Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında açık kategorisinde Ares Stefan Bengiç, 65cc'de Ahmet Berkay Sarıay, 85cc'de Egehan Çalhan, 50cc miniklerde Poyraz Bor ve 50cc juniorda Eymen Çalhan birinciliği elde etti. Vatandaşların ücretsiz bir şekilde izleyebildiği yarışlarda dereceye giren sporculara ödüllerini Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve beraberindeki heyet takdim etti.

BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIN: UŞAK MOTOR SPORLARINDA SÖZ SAHİBİUşak'ın Türkiye'nin en iyi motocross pistlerinden birine sahip olduğunu ve sadece bölgede değil ulusal bazda öncü olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bundan sonra da bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Başkan Çakın, yarışlara hazırlanmak isteyen gençlere güvenli bir alan olarak Uşak Süpermoto Pisti'ni işaret ederek, "Uşak Süpermoto Pisti eğitim amaçlı olarak da hizmet veriyor. Gençlerimiz motocross pistimize gelip motor sporlarının eğitimini alabilir, yarışçı olmak için gereken altyapıyı elde edebilirler. Herkesi belediyemizin motocross pistine davet ediyorum" dedi.


- Uşak
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Serdar Ünsal'dan Yeliz Aras'a hayırlı olsun ziyareti Serdar Ünsal'dan Yeliz Aras'a hayırlı olsun ziyareti BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı
Kaynak: DHA

Ares Stefan Bengiç, Türkiye, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşak'ta uluslararası motor yarışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta uluslararası motor yarışı - Son Dakika
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