Uşakspor 2-0 öne geçtiği Eskişehirspor maçında 2 puan bıraktı
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor, taraftarı önündeki ilk maçta Eskişehirspor karşısında Yakup Anıl ve Yasin Öztekin'in golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sezonun ilk iki haftasında iki kez öne geçen kırmızı-siyahlı ekip, bu maçların ardından 2 puan toplayabildi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor sezonun ilk iki maçında öne geçmesine rağmen 1 puana razı oldu. İlk hafta Bigaspor deplasmanında 1-0 öndeyken 90+1'inci dakikada beraberlik golünü kalesinde gören kırmızı-siyahlı ekip, taraftarıyla buluştuğu ilk maçta da 2 farklı üstünlüğü koruyamadı. Şampiyonluk adaylarından Eskişehirspor önünde Yakup Anıl ve emektar forveti Yasin Öztekin'in golleriyle 2-0 öne geçen Uşak ardından skorun 2-2'ye gelmesine engel olamadı. Uşakspor ilk iki haftayı 2 puanla tamamladı.
Kaynak: DHA
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