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Uşakspor, 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Uşakspor, 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 15 maçında 14 yenilgi ve 1 beraberlik alan Uşakspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak. Uşakspor, ligdeki ilk ve son galibiyetini 4. haftada Belediye Derincespor'u deplasmanda 1-0 yenerek elde etmişti.

Uşakspor, 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak
20.01.2024 - 10:27,
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UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 15 maçında 14 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 5 puanla dibe demir atan Uşakspor yarın evinde 68 Aksaray Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Tayfun Sarı'nın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor ilk ve son galibiyetini ligin 4'üncü haftasında deplasmanda Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek elde etmişti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Uşakspor, 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak - Son Dakika
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