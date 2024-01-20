Uşakspor, 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 15 maçında 14 yenilgi ve 1 beraberlik alan Uşakspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak. Uşakspor, ligdeki ilk ve son galibiyetini 4. haftada Belediye Derincespor'u deplasmanda 1-0 yenerek elde etmişti.
UŞAK,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 15 maçında 14 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 5 puanla dibe demir atan Uşakspor yarın evinde 68 Aksaray Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Tayfun Sarı'nın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor ilk ve son galibiyetini ligin 4'üncü haftasında deplasmanda Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek elde etmişti.
Kaynak: DHA