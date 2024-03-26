Uşakspor'a Atletik Performans Antrenörü bulundurmaması nedeniyle para cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Uşakspor'a Atletik Performans Antrenörü bulundurmaması nedeniyle para cezası

Uşakspor\'a Atletik Performans Antrenörü bulundurmaması nedeniyle para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor'a Atletik Performans Antrenörü bulundurmamasından dolayı 50 bin TL para cezası verdi. Uşakspor, TFF 2. Lig'de mücadele veren bir kulüptür ve bu durum Atletik Performans Antrenörü bulundurma zorunluluğuna aykırıdır.

26.03.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor'a Atletik Performans Antrenörü bulundurmamasından dolayı para cezası verdi.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Uşakspor, Atletik Performans Antrenörü bulundurmamasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) para cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulun yapmış olduğu açıklamada "Uşakspor'un kadrosunda bulundurması zorunlu olan Atletik Performans Antrenörü bulundurmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatının 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor'a Atletik Performans Antrenörü bulundurmaması nedeniyle para cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Afyonkarahisar İl Müftüsü ve Gençlik Spor İl Müdürü Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı
    11:57 Afyonkarahisar İl Müftüsü ve Gençlik Spor İl Müdürü Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı

    Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kamil Miras KYK Yurdu'nda düzenlenen iftara katıldı. İftar öncesinde Osmanlı Camii'nde vaaz veren İmamoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Ramazan Şenliği ve çocuk çadırını ziyaret etti. İmamoğlu ve Kasapoğlu, çadır ziyaretçileriyle yakından ilgilenerek herkese 'hayırlı ramazanlar' dileklerinde bulundu.

  • Yiğit Caner Aydın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na altın madalya hedefiyle katılacak
    11:56 Yiğit Caner Aydın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na altın madalya hedefiyle katılacak

    Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcu Yiğit Caner Aydın, altın madalya hedefiyle yola çıkıyor. Aydın, geçirdiği zorlu süreçleri anlatarak, yaşam mücadelesini kazandığını ve insanlara örnek olduğunu belirtti. Dubai'deki turnuvada elde ettiği başarıyla olimpiyat kotasını alan Aydın, Paris 2024 yolunda önemli bir adım atmış oldu. Aydın, paralimpik oyunlarda altın madalya kazanma hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

  • Enes Nalbantoğlu Karşıyaka Formasıyla 10. Golünü Attı
    11:55 Enes Nalbantoğlu Karşıyaka Formasıyla 10. Golünü Attı

    Karşıyaka forması giyen Enes Nalbantoğlu, Anadolu Üniversitesi maçında skor üreterek yeşil-kırmızılı formayla 10. golünü kaydetti. Bu gollerle takımının en skorer ismi olan Nalbantoğlu, galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

  • Kuraş, Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ediyor
    11:53 Kuraş, Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ediyor

    Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, kuraşın tanıtılması ve yaygınlaşması için çalıştıklarını belirtti. Kuraşın Türk ata sporlarından biri olduğunu vurgulayan Maden, Türkiye'de kuraşın 30 yıldır tanındığını ve ilginin arttığını söyledi. Maden, Nisanda Gençler Türkiye Şampiyonası ve mayısta Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenleyeceklerini ve dereceye giren sporcuların Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin kuraşta söz sahibi bir ülke olmayı hedeflediğini ve Dünya Kuraş Şampiyonası'nın ülkede düzenlenmesi için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

  • Sivas Uzuntepe İlk-Ortaokulu Okullar Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında 47 Madalya Kazandı
    11:53 Sivas Uzuntepe İlk-Ortaokulu Okullar Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında 47 Madalya Kazandı

    Sivas Uzuntepe İlk-Ortaokulu, kısıtlı imkanlarla hazırlanarak katıldığı Okullar Arası Bilek Güreşi Müsabakaları'nda toplamda 47 madalya kazanarak dikkat çekti. Okul müdürü ve beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerin performansından gurur duyduklarını belirtti ve gelecek yıllarda daha büyük başarılar hedeflediklerini söyledi.

  • Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'nda Türk Sporcular Dünya Şampiyonu Oldu
    11:49 Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'nda Türk Sporcular Dünya Şampiyonu Oldu

    Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'nda atletizm ve jimnastik dalında dünya şampiyonu olan milli takım sporcuları Adanalı Nilsu Taşkınlar ve Selin Naz Özcan, memleketlerinde coşkuyla karşılandı. Selin Naz Özcan jimnastik dalında 5 madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil edip dünya şampiyonu oldu. Nilsu Taşkınlar ise atletizm dalında dünya şampiyonu oldu.

  • Kayserili Sporcular İzmir'de 4 Madalya Kazandı
    11:44 Kayserili Sporcular İzmir'de 4 Madalya Kazandı

    İzmir'de düzenlenen Okul Sporları Karate Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden sporcular, 4 madalya kazandı. Alper Güneş Türkiye ikincisi olurken, Muhammet Eren Deniz, Emirhan Demir ve Sines Canbek Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

  • Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Türkiye Badminton Birincisi
    11:44 Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Türkiye Badminton Birincisi

    Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi, Giresun'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Badminton Birinciliği müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu. Genç erkekler kategorisinde mücadele eden takım, 19 takımın katıldığı müsabakalarda birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyon sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

  • Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde ÇBK Mersin'i konuk edecek
    11:33 Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde ÇBK Mersin'i konuk edecek

    Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ÇBK Mersin'i evinde ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'ı mağlup ederek yarı finale çıkmıştı. ÇBK Mersin ise OGM Ormanspor'u geçerek yarı finale yükselmişti. Seride 2 galibiyete ulaşacak takım finale çıkacak.

  • Melih Bostan: Fenerbahçe'de oynamak ve Real Madrid'de Türkiye'yi temsil etmek istiyorum
    11:30 Melih Bostan: Fenerbahçe'de oynamak ve Real Madrid'de Türkiye'yi temsil etmek istiyorum

    Gençlerbirliği'nin genç golcüsü Melih Bostan, Fenerbahçe'de oynamak ve Real Madrid'de Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi. Melih, performansını yükselterek play-off hedefine doğru ilerlemek istediğini belirtti. Ayrıca kariyer planlamasında Fenerbahçe'de oynamak ve yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu ifade etti.

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde üçüncü maçına çıkacak
    11:29 Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde üçüncü maçına çıkacak

    Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. İki takımın birer galibiyeti bulunuyor ve kazanan takım yarı finale yükselecek.


11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 5’nci tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 5'nci tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
11:27 Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:34 Vietnam’da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı Vietnam'da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
09:41 MHP’li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi MHP'li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:59 Karabük’te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 12:01:49. #1.12#
SON DAKİKA: Uşakspor'a Atletik Performans Antrenörü bulundurmaması nedeniyle para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement