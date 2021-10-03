Uşakspor'da Afacan gitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste ikinci mağlubiyetini Karatay Termal 1922 Konyaspor'a deplasmanda 5-1 gibi farklı skorla yenilerek alan Uşakspor'da teknik direktör Serkan Afacan'ın yönetime istifasını sunduğu öğrenildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste ikinci mağlubiyetini Karatay Termal 1922 Konyaspor'a deplasmanda 5-1 gibi farklı skorla yenilerek alan Uşakspor'da teknik direktör Serkan Afacan'ın yönetime istifasını sunduğu öğrenildi. Grupta 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle düşme hattında kalan kırmızı-siyahlılarda geçen sezonun son haftalarında 1.5 yıllığına göreve getirilen Afacan'ın yerine yeni bir teknik adamla anlaşılması bekleniyor.



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