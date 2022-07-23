Uşakspor'da Aküzüm dönemi başlıyor - Son Dakika
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Uşakspor'da Aküzüm dönemi başlıyor

23.07.2022 11:17
Uşakspor'da Aküzüm dönemi başlıyor

Yeni sezon öncesi uzun süredir kulübün devriyle ilgili arayış içinde olup Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm'le anlaşmaya varan TFF 2'nci Lig temsilcisi Uşakspor'da yönetim resmi açıklamayı yaptı.

Yeni sezon öncesi uzun süredir kulübün devriyle ilgili arayış içinde olup Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm'le anlaşmaya varan TFF 2'nci Lig temsilcisi Uşakspor'da yönetim resmi açıklamayı yaptı. Kırmızı-siyahlılar, kulüple Aküzüm arasındaki protokolün 25 Temmuz Pazartesi günü imzalanacağını, devir sonrası isim ve logoda değişiklik yapılmayacağını açıkladı. Uşakspor'da Başkan Hikmet Kahraman'ın devirle ilgili açıklamasında, "Galatasaray S.K.eski yöneticisi ve 1481 A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ural Aküzüm ile Uşaksporumuzun devri konusunda görüşmelere başlanmıştır. 25 Temmuz Pazartesi günü Uşakspor A.Ş. Futbol Kulübümüz ile Sayın Ural Aküzüm arasında devir işlemelerine yönelik resmi adımlar atılacaktır. Ayrıca devir işlemleri sonrasında kulübümüzün isminin renklerinin ve logosunun değiştirilmesi söz konusu olmayacaktır" ifadelerini yer aldı.


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Akhisarspor sahaya indi Akhisarspor sahaya indi
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Ural Aküzüm, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor'da Aküzüm dönemi başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşakspor'da Aküzüm dönemi başlıyor - Son Dakika
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