3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor transferde 3 oyuncuyla daha anlaşma sağladı. Kırmızı-siyahlılar, dış transferde Balıkesirspor'dan 34 yaşındaki stoper Volkan Altınsoy ile 1 yıllık, amatör liglerde görev yapan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yağız Akkuş ile 5 yıllık sözleşme yaptı. Uşak temsilcisi iç transferde ise 23 yaşındaki sağ bek Fatih Kunat ile kontrat yeniledi.
Son Dakika › Spor › Uşakspor'dan 3 Yeni Transfer - Son Dakika
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