Uşakspor deplasmanda sahaya çıkacak
04.12.2021 11:28
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Uşakspor yarın düşme hattında yer alan Teco Karacabey Belyediyespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Uşakspor yarın düşme hattında yer alan Teco Karacabey Belyediyespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Karacabey M.Fehmi Gerçekler Stadı'nda Abdullah Volkan Aydın'ın görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Teknik direktör Veli Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'a elendiklerini hatırlatarak, "Hafta içinde zorlu bir maç oynadık, neticede kupada yokuz. Bütün konsantremizi lige vereceğiz. Son 6 maçı mağlup olmadan tamamladık. Karacabey'de de kazanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
Son Dakika 12:29 Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:16 Bu nasıl şaka! 10 yaşındaki çocuk kafasına saplanan makasla hastaneye getirildi 12:07 Kalçasından top mermisi çıktı, polis hastaneye patlayıcı ekibi gönderdi! 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! 08:52 Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!