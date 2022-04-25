Uşakspor galibiyeti unuttu - Son Dakika
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Uşakspor galibiyeti unuttu

25.04.2022 11:30
Uşakspor galibiyeti unuttu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor galibiyeti unuttu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor galibiyeti unuttu. Son olarak Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Uşakspor ardından oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle alt sıralara gerileyen kırmızı-siyahlılar düşme korkusu yaşamasa da taraftarını üzdü. Teknik direktör Ümit Karan, kalan 2 maçı en iyi şekilde tamamlayacaklarını belirterek, "Prestij mücadelesi vereceğiz. Kırklarelispor ve Pazarspor karşılaşmalarını kazanıp sezonu galibiyetlerle bitirmek istiyoruz" dedi.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Uşakspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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