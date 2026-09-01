Uşakspor, İzmir Çoruhlu FK'nın 21 yaşındaki orta sahası Murat Komili'yi kadrosuna kattı

3'ÜNCÜ Lig temsilcisi Uşakspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'e düşen İzmir Çoruhlu FK'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Komili ile anlaşmaya vardı. Altınordu, Beşiktaş ve Altay altyapılarında oynadıktan sonra Bucaspor 1928'de profesyonel olan genç futbolcu geçen sezon ilk ilk yarısında Buca formasıyla 2'nci Lig'de 12 maça çıkarken, ikinci devrede amatör lisansla transfer olduğu İzmir Çoruhlu FK ile 3'üncü Lig'de 13 müsabakada görev yaptı. Uşakspor'un yeni patronu Ahmet Çoruhlu, diğer kulübü İzmir Çoruhlu'dan 6'ncı takviyesini yapmış oldu.