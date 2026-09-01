Uşakspor, İzmir Çoruhlu FK'nın 21 yaşındaki orta sahası Murat Komili'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Uşakspor, İzmir Çoruhlu FK'nın 21 yaşındaki orta sahası Murat Komili'yi kadrosuna kattı

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3'üncü Lig ekibi Uşakspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'e düşen İzmir Çoruhlu FK'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Komili ile anlaştı. Altınordu, Beşiktaş ve Altay altyapılarından yetişen genç futbolcu, geçen sezon Buca formasıyla 2'nci Lig'de 12, İzmir Çoruhlu FK ile 3'üncü Lig'de 13 maça çıktı. Uşakspor'un yeni patronu Ahmet Çoruhlu, diğer kulübü İzmir Çoruhlu'dan 6'ncı takviyesini yapmış oldu.

3'ÜNCÜ Lig temsilcisi Uşakspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'e düşen İzmir Çoruhlu FK'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Komili ile anlaşmaya vardı. Altınordu, Beşiktaş ve Altay altyapılarında oynadıktan sonra Bucaspor 1928'de profesyonel olan genç futbolcu geçen sezon ilk ilk yarısında Buca formasıyla 2'nci Lig'de 12 maça çıkarken, ikinci devrede amatör lisansla transfer olduğu İzmir Çoruhlu FK ile 3'üncü Lig'de 13 müsabakada görev yaptı. Uşakspor'un yeni patronu Ahmet Çoruhlu, diğer kulübü İzmir Çoruhlu'dan 6'ncı takviyesini yapmış oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Uşakspor, İzmir Çoruhlu FK'nın 21 yaşındaki orta sahası Murat Komili'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşakspor, İzmir Çoruhlu FK'nın 21 yaşındaki orta sahası Murat Komili'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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