Uşakspor kupada farklı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon 10 maçta galibiyetle tanışamayarak sadece 3 puanla düşme hattında kalan Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise farklı bir kimlik sergiliyor. Ligde son 5 maçını üst üste kaybeden, kalesinde 10 haftada 19 gol gören Uşak temsilcisi, kupada ise yoluna devam ediyor. Türkiye Kupası'nda önceki turda Malatya Arguvan Belediyespor'u 2-1 yenerek eleyen kırmızı-siyahlı ekip, üçüncü tur mücadelesinde de Gümüşhanespor'u 2 kez öne geçip normal süresi 2-2 biten maçta uzatmada 4-2 yenerek safdışı bıraktı. Ligdeki kötü gidişine rağmen kupada 2'de 2 yapan Uşakspor, moral tazeledi.

- Uşak