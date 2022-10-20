Uşakspor kupada farklı - Son Dakika
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Uşakspor kupada farklı

20.10.2022 11:13
Uşakspor kupada farklı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon 10 maçta galibiyetle tanışamayarak sadece 3 puanla düşme hattında kalan Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise farklı bir kimlik sergiliyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon 10 maçta galibiyetle tanışamayarak sadece 3 puanla düşme hattında kalan Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise farklı bir kimlik sergiliyor. Ligde son 5 maçını üst üste kaybeden, kalesinde 10 haftada 19 gol gören Uşak temsilcisi, kupada ise yoluna devam ediyor. Türkiye Kupası'nda önceki turda Malatya Arguvan Belediyespor'u 2-1 yenerek eleyen kırmızı-siyahlı ekip, üçüncü tur mücadelesinde de Gümüşhanespor'u 2 kez öne geçip normal süresi 2-2 biten maçta uzatmada 4-2 yenerek safdışı bıraktı. Ligdeki kötü gidişine rağmen kupada 2'de 2 yapan Uşakspor, moral tazeledi.


- Uşak
Kaynak: DHA
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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 Kastamonuspor: 0 (Maç devam ediyor) Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 Kastamonuspor: 0 (Maç devam ediyor) Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 0 Düzcespor: 2 Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 0 Düzcespor: 2

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SON DAKİKA: Uşakspor kupada farklı - Son Dakika
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