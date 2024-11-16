Uşakspor, Lider Silivrispor'la Kritik Maç Oynayacak

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda oynadığı 5 maçı kazanıp, evinde aynı periyotta 4 puan toplayabilen 19 puanlı 3'üncü sıradaki Uşakspor yarın evinde 22 puanlı lider Silivrispor'la kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Zirve takipçisi Muğlaspor, Play-Off hattındaki rakiplerinden Fatsa Belediyespor'un konuğu olacak. Tire 2021 FK, deplasmanda kendisi gibi tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Adıyaman FK ile karşılaşacak.

1'inci Grup'ta Kahramanmaraşspor-Bornova 1877 ve Kırşehir FSK-Kuşadasıspor maçları oynanacak. 3'üncü Grup'ta 20 puanla 3'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, 3 puan önündeki lider Küçükçekmece Sinopspor'la deplasmanda rakip olacak. 4'üncü Grup'ta ateş hattından kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibinden Denizlispor taraftarı önünde son sıradaki 7 Eylül Turgutlu 1984 ile karşı karşıya gelecek. Tüm müsabakalarda ilk düdük 14.00'te çalacak.