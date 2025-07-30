Uşakspor Mikail Bura Akarsu\'yu Transfer Etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Uşakspor, Hollanda'dan gurbetçi oyuncu Mikail Bura Akarsu'yu kadrosuna dahil etti. Son olarak Almanya'nın Werder Bremen III takımında top koşturan 23 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Gurbetçi orta saha oyuncusu Mikail Bura Akarsu kulübümüzle 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine kulübümüzde üstün başarılar dileriz" denildi.