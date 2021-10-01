Uşakspor telafi arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde öne geçtiği maçta Bucaspor 1928'e son dakika golüyle 2-1 yenilen Uşakspor, yarın Karatay Termal 1922 Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Teknik direktör Serkan Afacan, Konya deplasmanından iyi bir skorla dönüp Bucaspor yenilgisini telafi edeceklerini söyledi. Uşakspor bu maç öncesi grupta 3 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.
Kaynak: DHA
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