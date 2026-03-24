Uşakspor'un Balıkesirspor Maçı Öncesi Olay Paylaşımı

24.03.2026 11:11
Uşakspor, Balıkesirspor maçı öncesi yapay zekayla oluşturulmuş camları kırık otobüs fotoğrafı paylaştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Play-Off yarışında yarın en önemli rakibi Balıkesirspor'u ağırlayacak Uşakspor maç öncesi olay paylaşım yaptı. Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sanal medya hesabı, Uşak 1 Eylül Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak karşılaşma öncesi yapay zekayla oluşturulmuş camları kırık takım otobüsü fotoğrafı paylaştı. Görselde, "Konsantrasyon! Atkıları ve Bayrakları kap gel Aşigo!" mesajı yayınlandı.

Geçen sezon da aynı grupta Play-Off yarışı veren iki takımdan Uşakspor'un takım otobüsü 25 Ocak 2025'te deplasmanda 2-0 kaybedilen Balıkesirspor maçı sonrasında dönüş yolunda taşlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda o dönem takımda sportif direktör olan Hasip Hayırcı burnundan yaralanmıştı. Grupta bu maç öncesinde üst üste 3 galibiyet alan Balıkesirspor 48 puanla Play-Off hattında yer alırken, 3 maçlık galibiyet serisi sonrası son iki haftadır kazanamayan Uşakspor'un 45 puanı var. Kazanan takım bitime 4 maç kala Play-Off için avantaj yakalayacak.

Kaynak: DHA

Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
