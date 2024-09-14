Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 33-28 mağlup etti.
Kırşehir Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 15-11 önde tamamlayan Üsküdar Belediyespor, üstünlüğünü ikinci devrede de sürdürdü ve karşılaşmadan 33-28 galip ayrıldı.
Bu sonuçla İstanbul temsilcisi, ligde ilk galibiyetini aldı. Kırşehir ekibi ise 3. yenilgisini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Üsküdar Belediyespor İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?