Üsküdar Belediyespor, Ortahisar'ı Puanla Geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı ikinci haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 36-35 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Üsküdar Belediyespor, 18-17 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren konuk takım, müsabakadan 36-35 galip ayrıldı.
