19:22 • •
18:15 •
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı•
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Üsküdar Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 45-32 mağlup etti.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da İstanbul ekibinin 22-11'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Üsküdar Belediyespor bu sonuçla 13. maçında puanını 16'ya yükseltirken, Tekirdağ Süleymanpaşa ise 12 karşılaşma sonunda 4 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Üsküdar Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 45-32 mağlup etti - Son Dakika