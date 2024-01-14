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Üsküdar Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 45-32 mağlup etti - Son Dakika
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Üsküdar Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 45-32 mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Üsküdar Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 45-32 mağlup etti. Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da İstanbul ekibinin 22-11'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Üsküdar Belediyespor bu sonuçla 13. maçında puanını 16'ya yükseltirken, Tekirdağ Süleymanpaşa ise 12 karşılaşma sonunda 4 puanda kaldı.

Üsküdar Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa\'yı 45-32 mağlup etti
14.01.2024 - 18:30,
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Üsküdar Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 45-32 mağlup etti.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da İstanbul ekibinin 22-11'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üsküdar Belediyespor bu sonuçla 13. maçında puanını 16'ya yükseltirken, Tekirdağ Süleymanpaşa ise 12 karşılaşma sonunda 4 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Üsküdar Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 45-32 mağlup etti - Son Dakika
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