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Üst geçitteki uçak Tour Of Antalya'nın simge fotoğrafı oldu - Son Dakika

Üst geçitteki uçak Tour Of Antalya'nın simge fotoğrafı oldu

11.02.2022 00:58
Üst geçitteki uçak Tour Of Antalya'nın simge fotoğrafı oldu

Antalya'da profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'nın ilk etabı olan Side-Antalya kısmı tamamlandı.

Antalya'da profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'nın ilk etabı olan Side-Antalya kısmı tamamlandı. Organizasyona dördüncü yılında da sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, Boeing 737-800 uçağıyla bir kez daha organizasyonun simge fotoğrafında yer aldı.

Antalya Havalimanı'nda yapılan detaylı hazırlıkların ardından taksi yapan uçağın altındaki alt geçitten geçen bisikletçiler, güzel bir görüntünün ortaya çıkmasını sağladılar. Corendon Airlines uçağı için oluşturulan kompozisyon, medya mensuplarından da büyük ilgi gördü ve geçiş sırasında yüksek sayıda fotoğraf ve video çekildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategorisinde düzenlenen Tour of Antalya'ya yönelik sponsorluğunu çok boyutlu şekilde kurgulayan firma, organizasyonun lider formalarından turuncu mayonun da sponsoru oldu. Antalya'nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesinden ilham alınarak hazırlanan turuncu formayı taşıyan sporcular ise 'dağların kralı' olarak anılıyor.

"Bike Aid ve Halil Doğan da Tour of Antalya'da yarışıyor"

Bir sosyal sorumluluk oluşumu misyonuyla kurulan ve Corendon Airlines için en önemli uçuş noktalarından biri olan Almanya'da faaliyet gösteren bisiklet takımı Bike Aid de Tour of Antalya'da yarıştı. Bike Aid kadrosunda bir Avrupa takımına transfer olan ilk Türk bisikletçi Halil Doğan da yer aldı. Bike Aid mayosuyla ilk yarışına Tour of Antalya'da çıkan Halil Doğan ve takımı, Tour of Antalya'nın ilk etabında başarılı bir performans gösterdi. - ANTALYA

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Halil Doğan, Boeing 737, Antalya, Taksi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Üst geçitteki uçak Tour Of Antalya'nın simge fotoğrafı oldu - Son Dakika Spor


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