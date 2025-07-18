Üstündağ: VNL'de A Milli Takıma Güveniyoruz - Son Dakika
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Üstündağ: VNL'de A Milli Takıma Güveniyoruz

18.07.2025 13:51
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Takımı'na güvendiğini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) final etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı'na güvendiğini söyledi.

Başkan Üstündağ, TVF ile Arabica Coffee House arasında Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1. Ligleri isim sponsorluğu imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

VNL'in ilk ayağında geniş bir kadroyla final etabında oynamayı garantilemiş bir görüntü verdiklerini söyleyen Üstündağ, "Teknik kadronun değişik oyuncuları tercih etmesi sürecini yaşadık. Hollanda etabından 3 mağlubiyet 1 galibiyetle döndük. Neticede çeyrek final oynayacağız. Dünya şampiyonluğu yaşamış Sırbistan'ın 8'de 8 mağlubiyetle oraya gelip bir galibiyet eksik olsa Altın Lig'e düşeceği bir ortam yaşadık. Biz öyle bir şeyi hiç yaşamadık. İkinci hafta evimizde seyirci rekoru ve reyting rekoru kırdık. Bu sporda inişli çıkışlı günler olabilir. Oyuncu kazanımı ve sonuç önemliyse biz bu oyuncuların Dünya Şampiyonası yolunda kazanım olduğunu görüyoruz. Çeyrek finalde Ferhat hocanın çalıştırdığı Japonya ile karşılaşacağız. Bizim takımı iyi tanıyor. Takımıma güveniyor ve inanıyorum. Yarı finalde ise Brezilya- Almanya müsabakasının galibiyle karşılaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

VNL'de artık telafisi olmayan bir sürece girildiğinden bahseden Üstündağ, şöyle konuştu:

"2023 yılında yine bir röportajda şunu söylemiştim, 'Biz eğer şampiyon olacaksak herkesi yeneceğiz.' Sabırla oyuncularımıza sahip çıkmalıyız. Sahada verilecek mücadeleyi desteklemeliyiz. Japonya'yı geçecek güce sahibiz. Başarılarımız tesadüfi değildir. Türkiye, tarihinde Avrupa ve Dünya şampiyonluğu yaşamış, olimpiyatta yarı final görmüş ve 2028'deki Los Angeles Olimpiyatları'nı bugünden garantilemiş bir ülke. Türk voleybolu daha ne yapabilir? Birlik olma zamanıdır. Türk voleybolu 1 numara olmaya devam edecektir. Bu takımın başaramayacağı hiçbir şey yok. Takım, Milletler Ligi'nde kürsüde yer alacak ve ülkenin yüz akı olarak yurda dönecektir."

Üstündağ, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda da kürsüde yer almak istediklerini vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası'nda geniş kadro açıklandı. Bu yıl Dünya Şampiyonası'nın yanında 2028 Olimpiyatları'nda da kürsüde yer alacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz ve heyecanımızı kaybetmeden bu çalışma içerisindeyiz. Geniş kadronun içinde tercihi hoca yapacaktır. Hepimizin arzusu sakatlık yaşamamak. Milletler Ligi sürecinde ufak tefek sakatlıklar yaşadık. Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer alacak güce sahibiz. Gruplar belli, hedefimiz zirvede yer almak. Final oynayan ülke olacağımıza inanıyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Üstündağ: VNL'de A Milli Takıma Güveniyoruz - Son Dakika

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