Usyk ile Joshua arasındaki rövanş maçı 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da yapılacak - Son Dakika
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Usyk ile Joshua arasındaki rövanş maçı 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da yapılacak

20.06.2022 10:53
Usyk ile Joshua arasındaki rövanş maçı 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da yapılacak

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş mücadelesinde 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş mücadelesinde 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Tarafların menajerleri tarafından yapılan açıklamaya göre, "Kızıldeniz'deki Öfke" adıyla tanıtımları yapılacak rövanş maçı, 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki 35 bin seyirci kapasiteli Super Dome'da gerçekleştirilecek.

İkili arasında geçen yıl eylül ayında düzenlenen ilk maçı hakemlerin oybirliğiyle kazanan 35 yaşındaki Usyk, rakibinin Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi olmuştu.

İkili arasındaki rövanş maçı, önceki tarihlerde planlanmasına rağmen Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Usyk, ülkesi adına cepheye katılmış ve organizasyon ertelenmişti.

Özel izinle savaştan ayrılarak antrenmanlarını sürdüren Ukraynalı Usyk, profesyonel boks kariyerinde çıktığı 19 maçın tamamını kazandı.

26 maçlık kariyerindeki ilk yenilgiyi Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz karşısında 2019 yılında alan Anthony Joshua, rövanşta rakibini yenerek kemerlerini geri almıştı. İkinci mağlubiyetini Usyk karşısında yaşayan 32 yaşındaki boksör, bu maçı kazanarak kemerlerini tekrar almaya çalışacak.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Anthony Joshua, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Usyk ile Joshua arasındaki rövanş maçı 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Usyk ile Joshua arasındaki rövanş maçı 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da yapılacak - Son Dakika
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