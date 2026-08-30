UTMB Dünya Finali'nde Tarihi Rekorlar - Son Dakika
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UTMB Dünya Finali'nde Tarihi Rekorlar

UTMB Dünya Finali\'nde Tarihi Rekorlar
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Kaçkar etabının ardından Fransa'daki UTMB Dünya Finali'nde 174 km'de Ben Dhiman ve Blandine L'Hirondel parkur rekorları kırdı. L'Hirondel, 22 saatin altına inen ilk kadın olurken 'Üçlü Taç' başarısını da elde etti. CCC ve OCC yarışlarında da şampiyonlar belirlendi.

Bir ayağı Kaçkar'da düzenlenen UTMB World Series'in Fransa'daki 'Dünya Finali' nefes kesti. Organizasyonun en prestijli yarışı olan 174 kilometrelik parkurda erkeklerde Ben Dhiman, kadınlarda ise Blandine L'Hirondel gelmiş geçmiş en iyi derecelere imza atarak şampiyonluklarını ilan etti.

Bir ayağına Kaçkar'ın ev sahipliği yaptığı UTMB World Series'in Chamonix'deki "Dünya Finali" nefes kesti. 174 kilometrelik (UTMB) en prestijli parkur, gerçekleştirilen derecelerle tüm zamanların en iyisi olarak kayıtlara geçti. Erkeklerde Ben Dhiman, 18 saat 16 dakika 29 saniyelik derecesiyle en yakın rakibinin yaklaşık 30 dakika önünde bitiş çizgisine ulaşırken parkur rekoru kırdı. ABD'li atlet, vatandaşı Jim Walmsley'nin 2023 yılında 19 saat 37 dakika 43 saniye ile kırdığı rekoru yaklaşık 1 saat 20 dakika geliştirerek inanılmaz bir performansa imza attı.

Kadınlarda ise Fransız rüzgarı esti. Blandine L'Hirondel, 21 saat 54 dakika 49 saniye ile en yakın rakibine yaklaşık 21 dakika fark atarak finişe ilk sırada ulaştı. Fransız sporcu, 2024 yılında ABD'li atlet Katie Schide'in 22 saat 9 dakika 31 saniyelik derecesiyle ele geçirdiği rekoru kırarak tarihte 22 saatin altına inen ilk kadın sporcu unvanını elde etti. L'Hirondel ayrıca 60 kilometre (OCC) ve 101 kilometre (CCC) şampiyonluklarının ardından 174 kilometrede (UTMB) zafere ulaşıp Ruth Croft'un ardından "Üçlü Taç" (Triple Crown) yapan tarihteki ikinci kadın atlet oldu.

101 kilometrelik parkurda (CCC) İtalyan sporcu Cristian Minoggio 10 saat 21 dakika 48 saniyelik derecesiyle erkeklerde şampiyon olurken, Norveçli Yngvild Kaspersen 12 saat 1 dakika 14 saniyeyle kadınlar kategorisinde zirveye çıktı. 60 kilometrede (OCC) ise erkeklerde Fransız sporcu Frederic Tranchand (5 saat 10 dakika 8 saniye), kadınlarda ise ABD'li Lauren Gregory (6 saat 8 dakika 7 saniye) kürsünün en üst basamağında yer aldı.

UTMB World Series genel klasmanda dereceler şu şekilde:

60 km - Erkekler

1. Frederic Tranchand (Fransa) - 05.10.08

2. Nashon Kiplimo (Kenya) - 05.14.37

3. Miguel Benitez (İspanya) - 05.17.43

60 km - Kadınlar

1. Lauren Gregory (ABD) - 06.08.07

2. Naomi Lang (B.Britanya) - 06.08.10

3. Sara Alonso (İspanya) - 06.09.11

101 km - ERKEKLER

1. Cristian Minoggi (İtalya) - 10.21.48

2. Miguel Arsenio (Portekiz) - 10.27.25

3. Hans Troyer (ABD) - 10.33.29

101 km - Kadınlar

1. Yngvild Kaspersen (Norveç) - 12.01.14

2. Toni McCann (G.Afrika) - 12.06.14

3. Miao Yao (Çin) - 12.15.41

174 km - Erkekler

1. Ben Dhiman (ABD) - 18.16.29

2. Baptiste Chassagne (Fransa) - 18.47.38

3. Caleb Olson (ABD) - 18.48.24

174 km - Kadınlar

1. Blandine L'Hirondel (Fransa) - 21.54.49

2. Rachel Entrekin (ABD) - 22.15.54

3. Emily Schmitz (USA) - 22.17.28

Kaynak: İHA

Dünya, Spor, Son Dakika

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