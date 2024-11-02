Uygun İstifadan Vazgeçti - Son Dakika
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Uygun İstifadan Vazgeçti

Uygun İstifadan Vazgeçti

Sivasspor'un galibiyeti sonrası Uygun, futbolcuların isteğiyle istifasını iptal etti.

02.11.2024 17:47
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, istifa kararı aldığını ancak futbolcuların kendisini ikna etmesiyle bundan vazgeçtiğini söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, değerlendirecekleri çok şey olduğunu ve bunu değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Bazen oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran Uygun, "Etkenler, faktörler, istediğiniz tarzda sahada cereyan etmiyor. Oyunun içerisinde rakibin gücünü çok iyi biliyorduk, çok iyi transferler yapmışlardı." dedi.

Hafta içerisinde antrenmanları basına kapattıklarını anımsatan Uygun, "Aslında bunun amacı Rey Manaj ve Alex Pritchard'ın sakatlığını rakibe duyurmadan onların da bize karşı önlem almasını engellemekti. Ama maalesef yine eleştiriyi çok güzel şekilde hocaya ya da kapatan kişiye bulmakta üstümüze yok. O yüzden de tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz"

Ligin 5. sırasında yer aldıklarını hatırlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz. Zor süreçlerden geçiyoruz, maçın hakemi bütün takdir haklarını, bundan önceki maçlarda da özellikle yenildiğimiz maçlarda rakibe verdi. Hiçbir şey olmadı, maalesef Sivasspor olunca bütün haklar rakibe veriliyor. Rizespor doktoru sahaya girerken 'Herhalde akşama varır.' dedim. Allah'tan 1-0 öndeydiler de akşama doğru vardı. Biz öne geçince de bizimki ne hikmetse gidemedi. Takım için herkes gecesini gündüzüne katıyor, antrenörler yerden yere vuruluyor. Sonuçta herkesin bir ailesi var, normalde bugün istifa edecektim, sonra futbolcular, sevdiklerimiz, belli insanlarımız 'Asla kabul etmiyoruz.' dediler. Velhasıl istifadan vazgeçtim. Bizler Sivasspor'un gelişimi için mücadele ettiğimiz bir ortamdayız. Her platformda onun mücadelesini veriyoruz. Öyle bir zaman geliyor ki giyimimize, bakışımıza, hatta besmele çektiğimiz için bize şey olan insanlarımız var."

Uygun, daha sonra besmele çekerek ve dua okuyarak toplantıdan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Uygun İstifadan Vazgeçti - Son Dakika

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