Uygunsuz paylaşımları sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Işıtan Gün'ün istifa etmesi için kampanya başlattı

Galatasaraylı taraftarlar, Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün geçmiş yıllarda yaptığı uygunsuz paylaşımlardan sonra çılgına döndü. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Işıtan Gün'ün istifa etmesi için kampanya başlattı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Işıtan Gün'ünpaylaşımları üzerine açıklama geldi. Burak Elmas, "Kabul etmemiz münkün değil. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Işıtan Gün, konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır" paylaşımı yaptı.
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