Uysal'dan Muratpaşa'nın Sultanlarına: "Antalya'mıza şampiyonluk yaşatalım"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ikinci yarı maçları öncesi bir araya geldiği Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımına " Antalya'mıza şampiyonluk yaşatalım" diye seslendi.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlayan Muratpaşa'nın Sultanları, ikinci yarı maçları öncesi Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, Voleybol Şube Sorumlusu Murat Şimşek ve teknik heyet de yer aldı. Ziyarette takım kaptanı Zehra Tönge, oyuncuların imzalarının bulunduğu formayı Başkan Uysal'a hediye etti.

Başkan Uysal, takımın ligin başladığı ekim ayından bu yana iki seviye üste çıktığını söyledi. Bu yükselişle ilk yarıyı lider tamamladıklarını ifade eden Başkan Uysal, "İkinci yarıda da bu seviyeyi koruyalım. Play offlarda ise seviyeyi yükselterek Antalya'mıza şampiyonluk yaşatalım" dedi. - ANTALYA