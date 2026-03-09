Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti - Son Dakika
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti
09.03.2026 16:21  Güncelleme: 16:26
Çekya Ligi'nde bir kalecinin uzaklaştırdığı top sahayı aşarak yakındaki bir evin balkonuna gidince ilginç anlar yaşandı.

Çekya Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada sahalarda nadir görülen ilginç bir an yaşandı. Kalecinin uzaklaştırdığı top stadyumun dışına çıkarak yakınlardaki bir evin balkonuna gitti.

KALECİNİN VURUŞU STAT DIŞINA ÇIKTI

Karşılaşma sırasında kalecinin yaptığı uzun degaj beklenenden çok daha uzağa gitti. Sahayı aşan top, stat çevresinde bulunan bir evin balkonuna düşerek oyunun kısa süreliğine durmasına neden oldu.

GÜNDEM OLDU

Yaşanan ilginç anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Futbolseverler, topun balkona gitmesiyle ortaya çıkan görüntüler hakkında çok sayıda yorum yaptı.

Spor, Son Dakika

Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti
