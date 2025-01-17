Uzatılan süre inanılır gibi değil! Manchester City'de Haaland'a tarihi sözleşme - Son Dakika
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Spor

Uzatılan süre inanılır gibi değil! Manchester City'de Haaland'a tarihi sözleşme

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Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, şimdiye kadarki en kazançlı spor kontratlarından birine imza attı. Haaland, Premier Lig ekibiyle 9.5 yıllık yeni bir kontrat imzaladı. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Haaland'ın kontratı, 2034 yılına kadar uzatıldı.

17.01.2025 11:58  Güncelleme: 12:11
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Manchester City yıldız golcüsü Erling Haaland ile eşi benzeri görüşmemiş bir sözleşme imzaladı. Haaland, Premier Lig ekibiyle 9.5 yıllık yeni kontrat yaptı.

9.5 YIL UZATTILAR

Ünlü golcünün şimdiye kadarki en kazançlı spor kontratlarından birine imza attığı belirtiliyor. Athletic'te yer alan habere göre Premier Lig ekibi, Haaland'ın sözleşmesini 2034 yılına kadar uzattı.

Yeni sözleşmesi bittiğinde 34 yaşına girecek olan Haaland'ın kontratındaki serbest kalma maddelerinin kaldırıldığı ifade edildi. Kesin rakamlar henüz belli olmasa da Haaland'ın şimdiye kadarki en kazançlı spor sözleşmelerinden birine imza attığı vurgulandı.

DÜNYALARI KAZANACAK

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Erling Haaland, sadece maaş olarak 30.8 milyon euro (9.5 yılda 292 milyon euro) kazanacak ve İngiltere tarihinde bu maaşı kazanan ilk futbolcu olacak. Norveçli yıldız, bu maaşa ek olarak imaj hakları ve bonuslardan da önemli bir miktar kazanacak.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Manchester City'de bu sezon 28 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 21 gol gol attı ve 1 asist yaptı.

Uzatılan süre inanılır gibi değil! Manchester City\'de Haaland\'a tarihi sözleşme

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Son Dakika Spor Uzatılan süre inanılır gibi değil! Manchester City'de Haaland'a tarihi sözleşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhat da kramponlarini tasiyacakmis. ferhat yalamadan giydirmem diyormuş. karısı olmayida teklif etmiş 6 9 Yanıtla
  • Ali Veli:
    büyük maçlarda bir icraat ı yok şimdilik. özellikle şampiyon lar liginde 5 4 Yanıtla
  • Apple User:
    şu paraları ihtiyacı olan,açlıkla mücadele eden ve hatta her gün hayatını kaybeden binlerce çocuğa bağışlasanız cennetliksiniz ama nerde sizde o beyin 6 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    balonhaland küçük maçların küçük oyuncusu 0 4 Yanıtla
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