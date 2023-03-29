Napoli gemileri yaktı! Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kırıyor

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu için Napoli gözü kararttı.
Akşam'da yer alan habere göre, Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda İtalyan ekibinin transfer listesinin başında yer alan Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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