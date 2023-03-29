Napoli gemileri yaktı! Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kırıyor - Son Dakika
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Napoli gemileri yaktı! Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kırıyor

29.03.2023 10:49

Uzun zamandır Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde olduğu bilinen Napoli'nin, milli futbolcu için yüklü bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan ekip, 23 yaşındaki yıldız için toplamda 30 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapabilir. Sarı-lacivertlilerin bu rakamı kabul etmesi durumunda Ferdi, Türkiye'den yapılan en pahalı satış olarak tarihe geçecek.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu için Napoli gözü kararttı.

30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Akşam'da yer alan habere göre, Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda İtalyan ekibinin transfer listesinin başında yer alan Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor.

MİLLİ YILDIZIN KARNESİ

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Dün akşam gördük 100 eder,zaten Napoli,Fenerbahçe elele kolkola.200 olabilir,ama sakın sol bek oynatmayın. Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli gemileri yaktı! Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Napoli gemileri yaktı! Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kırıyor - Son Dakika
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