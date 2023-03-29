Napoli gemileri yaktı! Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kırıyor

Seçime AK Parti listelerinden girecek olan HÜDA PAR'ın 3 yöneticisiyle ilgili bomba iddia

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu için Napoli gözü kararttı.

30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Akşam'da yer alan habere göre, Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda İtalyan ekibinin transfer listesinin başında yer alan Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor.

MİLLİ YILDIZIN KARNESİ

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.