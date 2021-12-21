VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın ASPTT Mulhouse takımına konuk olacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın ASPTT Mulhouse ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Mulhouse kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
VakıfBank gruptaki ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley Monza'yı, ikinci maçında da Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu yenerek 2'de 2 yaptı.
ASPTT Mulhouse ise ilk maçında LP Salo'yu yenerken, ikinci maçında Vero Volley Monza'ya mağlup oldu.
Kaynak: AA
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