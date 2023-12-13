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VakıfBank, Çin'deki turnuvaya galibiyetle başladı - Son Dakika
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VakıfBank, Çin'deki turnuvaya galibiyetle başladı

VakıfBank, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

VakıfBank, Çin\'deki turnuvaya galibiyetle başladı
13.12.2023 - 10:25,
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SALON: Hangzhou

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu, Ayça (L) (İdil Naz, Aleksia, Aylin (L), Busa, Van Aalen, Bahar)

SPORT CENTER 1: Doan, Dinh, Vi Thi, T.Nyugen, T.Doan, Pham, K.Nyugen (L) (Ly, T.Hoang, Tran, T.Tran, Vo, H.Nyugen, Le)

SETLER: 25-10, 25-15, 25-13

SÜRE: 69 dakika

VakıfBank, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center'ı 3-0 mağlup ederek, organizasyona galibiyetle başladı.

Sarı-siyahlılar, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında 15 Aralık Cuma günü TSİ 09.00'da Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımıyla karşılaşacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: VakıfBank, Çin'deki turnuvaya galibiyetle başladı - Son Dakika
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