VakıfBank, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-0 yenerek ligde ikinci haftayı kapattı

VakıfBank, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-0 yenerek ligde ikinci haftayı kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 20-25, 22-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 yendi. Mücadele 89 dakika sürerken VakıfBank, ligde ikinci haftayı galibiyetle tamamladı.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Mustafa Emre Girgin
Göztepe Yuppo: Liabiodkina, Zhuang, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasolova (Tuna Aybüke Özel, Latham, Burçin Eflin Toraman)
VakıfBank: Cansu Özbay, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Boskovic, Ivanovic, Markova (Aylin Sarıoğlu Acar, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Cazaute)
Setler: 20-25, 22-25, 19-25
Süre: 89 dakika (25, 29, 35)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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