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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek•
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Merve Atlıer, Tuğba İvegin Şenoğlu, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)
VakıfBank: Cansu Özbay, Zehra Güneş, Frantti, Aleksia Karutasu, Busa, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Thompson, İdil Naz Başcan, Van Aalen, Bahar Akbay)
Setler: 22-25, 20-25, 26-24, 19-25
Süre: 112 dakika (27, 29, 30, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
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