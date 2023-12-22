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VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek galibiyetini aldı.

VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru\'yu 3-1 mağlup etti
22.12.2023 - 21:09,
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Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Merve Atlıer, Tuğba İvegin Şenoğlu, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zehra Güneş, Frantti, Aleksia Karutasu, Busa, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Thompson, İdil Naz Başcan, Van Aalen, Bahar Akbay)

Setler: 22-25, 20-25, 26-24, 19-25

Süre: 112 dakika (27, 29, 30, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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