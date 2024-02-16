VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi - Son Dakika
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Spor

VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi

VakıfBank, deplasmanda PTT\'yi 3-0 yendi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 25-27, 17-25, 18-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 73 dakika sürdü.

16.02.2024 18:49
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Tolgacan Dinçer

PTT: Merve Cepni, Mirkovic, Caffrey, Elif Su Yavuz, Levinska, Hümay Fırıncıoğlu (Özlem Güven, Özlem Tuğral, Yiwen, Yasemin Özel, Hande Naz Sunar)

VakıfBank: Cansu Özbay, Frantti, Zeynep Sude Demirel, Thompson, Gabi, Zehra Güneş (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Busa, Caratasu, Van Aalen, Bahar Akbay)

Setler: 25-27, 17-25, 18-25

Süre: 73 dakika (28, 22, 23)

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi - Son Dakika
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