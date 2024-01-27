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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu ile anlaştı - Son Dakika
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu ile anlaştı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen Derya Cebecioğlu ile tekrar anlaştığını duyurdu. Japonya'da kiralık olarak oynayan milli smaçör, sezonun kalan bölümünde yeniden VakıfBank forması giyecek. Cebecioğlu, VakıfBank'a döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, Japonya'da edindiği deneyimle sezonun kalan bölümünde takımın başarısı için mücadele edeceğini ifade etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu ile anlaştı
27.01.2024 - 12:31,
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen Derya Cebecioğlu ile tekrar anlaştığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Japonya'nın Kurobe Aqua Fairies takımında kiralık olarak oynayan milli smaçörün sezonun kalan bölümünde yeniden VakıfBank forması giyeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derya Cebecioğlu, VakıfBank'a döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "VakıfBank benim ailem. Bu nedenle geri döndüğüm için çok mutluyum. Japonya'da oynamak benim için bir deneyim oldu. Farklı bir kültür ve oyun tarzını tecrübe ettim. Sezonun kalan bölümünde yeniden VakıfBank'ın başarısı için mücadele edeceğim için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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