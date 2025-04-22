VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçti - Son Dakika
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Spor

VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçti

VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı, seriyi 3-0 yaptı.

22.04.2025 21:12
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem ( Gizem Örge, Meliha Diken, Vuchkova, Stysiak, Özlem Güven, Arelya Karasoy)

VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu ( Ayça Aykaç, Bosetti, Frantti, Bahar Akbay)

Setler: 16-25, 15-25, 25-19, 19-25

Süre: 103 dakika (24, 25, 28, 26)

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında konuk olduğu Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Mücadelenin ilk seti VakıfBank'ın baskın oyunuyla başladı. Sarı-siyahlıların durumu 6-2'ye getirmesinin ardından Fenerbahçe mola aldı. Vargas'ın servis turunda sarı-lacivertli takım, arka arkaya bulduğu bloklarla skoru eşitledi: 10-10. VakıfBank, Van Ryk'ın smaçlarının etkili olduğu bölümde 5 sayılık seri yakalayarak skoru 15-10'a getirdi ve Fenerbahçe mola aldı. İlerleyen bölümde de VakıfBank, avantajını korudu ve ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Van Ryk ile hücumda etkili olan VakıfBank, setin ortalarında Fedorovtseva'nın smacının dışarı çıkmasının ardından 10 sayılık fark yakaladı (8-18). Maçın devamında iyi savunma yapan ve rakibine fazla sayı şansı vermeyen VakıfBank, seti 25-15 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

VakıfBank, 3. setin başlarında Aslı Kalaç'ın serviste yaptığı hata sonrası 6 sayılık fark yakaladı (2-8). İlerleyen bölümlerde hücumdaki etkinliği artıran Fenerbahçe Medicana, Van Ryk'ın smacının dışarıya gitmesiyle geriden gelerek sette 13-11 öne geçti. Hücumdaki ivmesinin devam ettiren sarı-lacivertliler, sonrasında Eda Erdem'in de bloğuyla aradaki farkı 4'e çıkardı (19-15). Karşılaşmanın devamında Melissa Vargas ile sayılar bulan Fenerbahçe Medicana, seti 25-19 kazandı.

Son sete etkili başlayan VakıfBank, Derya Cebecioğlu'nun bloğu sonrası aradaki farkı 7'ye çıkardı (3-10). Sarı-siyahlılar, oyunun devamında Van Ryk ve Derya Cebecioğlu ile hücumda rakibine üstünlük kurdu ve seti 25-19 kazanarak karşılaşmadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

AA muhabiri Ragıp Tekin'e ödül

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından voleybol basınına verdiği emeklerden dolayı AA serbest muhabiri Ragıp Tekin'e "Voleybol basın hizmet ödülü" verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçti - Son Dakika

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